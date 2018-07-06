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SİHA Sezgin'den çıt çıkmıyor

Söz konusu öldürülen teröristler olunca ortalığı yakıp yıkan SİHA Sezgin PKK'nın vahşice katlettiği baba oğul için tek kelime etmedi.

Güncel / 06 Temmuz 2018 Cuma 11:03
SİHA Sezgin'den çıt çıkmıyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyünde hayvancılıkla uğraşan bir baba ve oğlu, terör örgütü PKK tarafından vahşice katledildi.

SİHA'lar tarafından öldürülen teröristlere sahip çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu aynı duyarlılığı masum vatandaşlar için göstermedi.

PKK'YA TEK KELİME ETMEDİ

PKK'nın öldürdüğü baba oğul sus pus olan Sezgin Tanrıkulu terör örgütü için tek kelime etmedi.

Sezgin Tanrıkulu'dan skandal açıklama!Diyarbakır'da baba ve oğlu PKK'lılar tarafından öldürüldü Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sezgin TanrıkuluMilletvekiliTerör ÖrgütüDiyarbakır


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