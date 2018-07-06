ODTÜ mezuniyetinde skandal pankartlar

Skandalları bitmek bilmeyen ODTÜ'de bugün yine bir rezalet yaşandı. Sözde mezuniyet törenini siyasal şova çeviren "öğrenciler", Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı akıl almaz hakaretler içeren pankartlar taşıdılar.



Her fırsatta kısıtlanan özgürlüklerinden, demokrasi ve medeniyetten bahseden, ülkede sözde diktatöryel bir yönetim olduğundan şikayet eden bu sözde "öğrenciler" açtıkları skandal pankartlarla adeta sınırları zorladılar.



Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine vatandaşlar "ODTÜ'yü yıkın, üniversite yapın", "bu rezilliğe kim nasıl izin verdi?" ve "bu edepsizliğin hesabı kesinlikle sorulmalı" yorumları yaparak adeta siyasal şova dönüşen bu skandal töreni organize edenleri ve bu soysuzluğa göz yumanları eleştirdi.







BÖYLE HOCAYA BÖYLE ÖĞRENCİ



Yine aynı törende siyasal şovlarına devam eden bu sözde öğrenci grubu; Erdoğan'a hakarette sınırları zorlarken öte yandan da Muharrem İnce'ye methiyeler düzdü.







Seçim süreci boyunca sürekli "öğretmenliğinden" dem vuran ve bu sayede oy toplamaya çalışan fakat yaptığı her açıklama ve yıkım vaadiyle tepkileri üzerine çekip sandığa gömülen Muharrem İnce'ye destek veren bu öğrencilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında açtıkları skandal pankartlara da vatandaşlar sosyal medyada "böyle hocanın böyle öğrencisi olur" diye tepki gösterdiler.







HESABI SORULSUN



Görüntüler sosyal medyanın gündemini sarsarken skandal pankartlara karşı tepki yağdıran vatandaşlar "bu rezilliğe kim göz yumduysa hesabı sorulsun" yorumları yaparak, siyasal şova dönen bu sözde mezuniyet töreni ve hakaret skandallarının failleri hakkında gereğinin yapılmasını istediler..