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Mide bulandıran olay! 50 yaşındaki öğretmen, öğrencisi ile...

Zonguldak'ta lisede felsefe öğretmeni olarak görev yapan B.Ç. (50), Y.G. (18) isimli kız öğrencisiyle ilişkisinin ortaya çıkması üzerine hakkında idari soruşturma başlatılarak, açığa alındı.

3. Sayfa / 06 Temmuz 2018 Cuma 09:43
Mide bulandıran olay! 50 yaşındaki öğretmen, öğrencisi ile...

Başöğretmen Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olan Y.G.'nin geçen hafta eve gitmemesi üzerine ailesi, cumhuriyet savcılığına şikayette bulundu.

Y.G.'nin, sevgili olduğu felsefe öğretmeni B.Ç. ile şehir dışına kaçtığı ortaya çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında idari soruşturma başlatılan B.Ç., açığa alındı.

B.Ç.'nin, bir süre önce kendisi gibi öğretmen olan eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan ailenin, B.Ç. ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından şikayetinden vazgeçtiği belirtildi. Talimatla ifadesi alınan B.Ç., daha sonra serbest bırakıldı. 

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