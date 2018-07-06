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Metin Feyzioğlu'nun iki yüzlülüğü

Bir zamanlar Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun avukatlığını yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı ve CHP ESKİ Parti Meclisi üyesi Metin Feyzioğlu, son açıklamasıyla iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

Güncel / 06 Temmuz 2018 Cuma 16:43
Metin Feyzioğlu'nun iki yüzlülüğü
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Minik Leyla ve Eylül'ün katledilmesinin ardından Türkiye ‘idam'ı tartışmaya başlamıştı.

Türkiye'yi ağlatan bu olayların ardından konuşanlardan biri de Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı ve CHP ESKİ Parti Meclisi üyesi Metin Feyzioğlu oldu. Bir zamanlar Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun avukatlığını üstlenen Feyzioğlu, 'Çocuk istismarı, çocuğa şiddet, kadın istismarı kadına şiddet bizim sorunumuzdur' dedi.

Feyzioğlu Youtube kanalından yaptığı açıklamada, çocuk istismarının, çocuğa şiddetin, kadın istismarının, kadına şiddet dünyanın sorunu olduğunu ifade ederek 'Fakat dünyanın sorunu deyip biz bu işten sıyrılamayız. Çünkü gelişmiş ülkeler ölçeğinde ya da gelişmeye aday olan ülkeler ölçeğinde baktığımız zaman Türkiye maalesef en önde koşuyor. Bu bir milli sorundur' şeklinde konuştu. Feyzioğlu şöyle devam etti:

'Bu ne AK Parti'nin ne CHP'nin ne İYİ Parti'nin ne HDP'nin ne Vatan Partisi'nin ne de MHP'nin sorunudur. Bu 81 milyon TC vatandaşının sorunudur. Anaların sorunudur, babaların sorunudur, bizim sorunumuzdur. O yüzden ne olur şu parti gözlükleriyle dünyayı okuyanları bırakın. Particiliği bırakın. Bunu milli bir sorun olarak gelin ele alalım.'

MÜVENNER'İN KATİLLERİNİ NEDEN SAVUNDUN?

2009 yılında parçalara ayrılmış cesedi çöp konteynırından çıkan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun, cinayeti, babası Nida Garipoğlu ile birlikte işlediği iddia edilmişti. Baba Garipoğlu'nun avukatlığını ise Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu üstlenmişti. Münevver'in babası Süreyya Karabulut bir açıklama yaparak, Feyzioğlu'nun Garipoğlu ailesinden 1 milyon dolar aldığını ileri sürmüştü. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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