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Kale gibi korunan evde hırsızlık

Sultangazi’de kale gibi korunan bir eve giren çocuk yaşta şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri izleyen polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 06 Temmuz 2018 Cuma 09:00
Kale gibi korunan evde hırsızlık
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Olay, 26 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre şüpheli A.G.(15) ve A.T.(17), apartman kapısını kredi kartıyla açarak içeri girdi. Kapının girişinde güvenlik kamerasını gören şüpheliler, kapıyı açmakta başarılı olamayınca tırmanarak evin çatısına çıktı. Buradan evin balkonuna inen şüpheliler, balkon kapısındaki kilitleri kırdı. Daha sonra plastik doğrama kapıyı açarak içeri girdi. Odaların altını üstüne getiren şüpheliler, 2 dizüstü bilgisayar,1 cep telefonu, çeşitli elektronik eşyalar ve bir miktar parayı çalarak girdikleri balkondan çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

Ev sahibi Recep Demirsoy'un ihbarı üzerine Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. A.G bir internet kafede, A.T. ise bir parkta kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin apartman kapısını açarak içeri girdiği görülüyor. Evin kapısını açamayan şüpheliler dışarı çıkıyor. Apartmanın çatısına çıkarak balkona atlayan şüpheliler evin balkonundaki plastik doğrama kapıyı açarak içeri giriyor. Odaları tek tek dolaşan şüpheliler buldukları elektronik cihazlar ve paraları alarak girdikleri balkondan dışarı çıkıyor.

Kaynak : İHA

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