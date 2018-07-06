İYİ Parti'de partililer ayaklandı

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti, CHP ile girdikleri ittifakla yüzde 10 barajının kalkması nedeniyle yüzde 9.96 oyla 43 milletvekili çıkardı.



Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise yüzde 7.29 oy alıp partinin oy oranının altında kalınca İYİ Parti karıştı.



İYİ PARTİ SANCILI



Cumhuriyet yazarı Erdem Gül, partililerin MHP'nin altında kalan oy oranları nedeniyle moralsizlik yaşadığını yazdı.



Partililerin kendilerini MHP ile kıyasladıklarını yazan Gül 'İYİ Parti'nin asıl gövdesini MHP'den ayrılanların oluşturması ve siyasi rakibinin de asıl olarak MHP olması, partide moralsizliği ve başarısızlık değerlendirmelerini artırıyor. Çünkü partide, “MHP'nin neredeyse dörtte üçü buraya geldi. MHP o kadar taban ve seçmen kaybetti. Ama seçimde hem oy oranı hem de milletvekili sayısı olarak bizden yukarıdalar” şeklinde bir negatif MHP kıyaslaması yaygın olarak dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı adayı olan ve hedefini de “Seçimi ikinci tura bırakıp, 2. turda cumhurbaşkanı seçilmek” olarak kuran Akşener'in, partinin 2.5 puan altında oy alması da bir başka sancılı noktayı oluşturuyor.' ifadelerini kullandı.



AKŞENER'İN HANDİKAPI



Gül, İYİ Parti'de başka bir sorunun ise ' Milletvekili olmayan Akşener'in partiyi, Meclis ayağında görevlendireceği bir Grup Başkanı aracılığıyla yönetmek durumunda kalması da partinin iç işleyişinde yeni dönemde yaşayacağı bir handikap olarak görülüyor' diye yazdı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel