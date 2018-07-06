'İşte eseriniz.. Batsın sizin koltuk sevdanız'

Norveç, PKK'lı teröristi iade etti, CHP'nin Meclis'e soktuğu HDP ayağa kalktı. CHP sayesinde dokunulmazlık zırhına bürünen HDP'liler, teröristi kurtarma kampanyası başlattı

PKK'lı terörist Gülizar Taşdemir (42), örgütün Kandil'deki kampından tedavi için Norveç'e gitti.



Elebaşılardan Duran Kalkan'ın sağ kolu olan teröristin sığınma talebi kabul edilmedi ve Türkiye'ye iade edildi. Dün sabah İstanbul'a gelen terörist, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Elinde yüzlerce masumun kanı olan katil, önümüzdeki günlerde Türk yargısına hesap verecek.



HDP'LİLER SAHİP ÇIKTI



Gülizar Taşdemir'in iadesi HDP'yi çıldırtırken CHP'nin terör örgütünün siyasi uzantısına verdiği desteğin sonuçları kendini göstermeye başladı. CHP'lilerin oy desteğiyle barajı aşan HDP, iade edilen teröriste sahip çıktı. Kılıçdaroğlu ve İnce, seçim hezimetinin ardından koltuk derdine düşerken, Meclis'e soktukları PKK destekçisi HDP'liler, ‘dokunulmazlık' zırhına bürünerek teröristin avukatlığına soyundu. HDP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, iade edilen teröristin 'aktivist' olduğu ileri sürülerek destek kampanyası başlatıldı.



CHP'LİLERİN OYU İLE MECLİS'E



CHP, 24 Haziran seçiminde PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikte yürüdü. HDP'nin barajı aşması için her türlü destek verildi. Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olur olmaz, ilk iş olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Demokrasi bahanesine sığınarak Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. CHP yönetiminin HDP'ye desteği tabana da yayıldı. Genel Merkez'in talimatıyla 'her evden bir oy HDP'ye' verildi. Doğu'da kan kaybeden ve baraja takılan HDP, Batı'da CHP'lilerin oy desteğiyle Meclis'e girdi.



KILIÇDAROĞLU ÖVÜNDÜ



Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin bütün renklerini Meclis'e sokmayı başardık” sözleriyle desteği itiraf etti. Kılıçdaroğlu, HDP'nin Meclis'e girmesini demokrasi zaferi olarak sundu. PKK'nın uzantısını Meclis'e sokmakla övünen Kılıçdaroğlu ve İnce, koltuk derdine düştü. Onlar, koltuk kavgası verirken HDP, PKK'lı teröristin hamiliğine soyundu.



Apo'nun ekibinden



Kandil'e 1991 yılında çıkan Gülizar Taşdemir, örgütün sözde Mahmur kampında özel olarak yetiştirilip elebaşı Apo'nun en yakınındaki isimlerden biri oldu. Çok sayıda kanlı saldırının baş faili olarak kayıtlara geçen Taşdemir, 2013 yılından beri aranıyordu. Teröristin cep telefonundan elebaşı Öcalan'la çekilmiş fotoğrafları çıktı.



Teröristin Türkiye'ye iade edilmesi üzerine HDP, Türkiye ve Avrupa'da kampanya başlattı. Taşdemir'in 'aktivist' olduğu ileri sürülerek serbest bırakılması için destek istendi.



Norveç'te yakalanan terörist teslim edildi Kaynak : Güneş