İsmail Saymaz'dan provokatif tweet

Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak, Adana Demirspor'da sportif direktör olarak göreve başladı.



Tanju Çolak'ın bu imzası gazeteci İsmail Saymaz'ı rahatsız etti.



PROVOKATİF TWEET



Adana Demirspor taraftarını provoke eden bir tweet atan Saymaz, kulübe siyasi bir misyon yükledi.



Adana Demirspor yönetimi ile taraftar arasına fitne sokmaya çalışan Saymaz 'Taraftarlarının solcu olması ile bilinen Adana Demirspor'un başkanlığına iktidar yanlısı işadamı Murat Sancak seçildi. Teknik direktörlüğe AKP'den milletvekili adaylığı için başvuran Tanju Çolak getirildi.' diye yazdı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel