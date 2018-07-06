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İran, ABD'yi, Hürmüz Boğazını kapatmakla tehdit etti

ABD ile söz savaşına giren İranlı liderler, ülkelerinin petrol ihracatının engellenmesi durumunda, ABD’yi, Hürmüz Boğazını kapatmakla tehdit etti. Tahran, aynı zamanda Avrupa Birliğinden nükleer anlaşmanın kurtarılması için daha iyi teklifler istediğini söyledi.

Dünya / 06 Temmuz 2018 Cuma 11:50
İran, ABD'yi, Hürmüz Boğazını kapatmakla tehdit etti

İran Devrim Muhafızları Başkanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, şartların gerektirmesi halinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin petrol konusundaki açıklamasının uygulanabileceğini söyledi.

Muhammed Ali Caferi, “Hürmüz boğazından ya herkes faydalanır ya da hiç kimse” dedi.

Caferi'nin açıklaması, ABD'nin Boğazın petrol tankerlerine açık olması sözünü verdi” açıklamasına cevap olarak geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM sözcüsü Bill Orben, basına yaptığı açıklamada, 'ABD ve ortakları bölgeye istikrar sağlıyor ve güvenliği güçlendiriyor” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

İran'ın Hürmüz Boğazını kapatması durumunda ABD Deniz Kuvvetleri'nin tepkisinin ne olacağı şeklindeki bir soruya cevap Orben, 'Uluslararası hukukun izin verdiği serbest deniz seyahati ve ticari hareketler için serbest deniz trafiğinin sağlamaya hazırız” ifadesini kullanmıştı.

Ruhani, ABD'nin dünyayı İran petrolünü ithal etmemeye ikna etmesi durumunda, körfez ülkelerinden dünya petrol ihracatının yüzde 40'ının yapıldığı Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimalini ilk kez dile getirdiği kaydedildi. Kaynak : İHA

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