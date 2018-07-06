İnce'den Erdoğan'a: Elinde belge varsa açıkla

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.



İnce, şu ifadeleri kullandı:



'Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun.'