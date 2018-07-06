USD (Alış - Satış) : 4,64 - 4,65 EURO (Alış - Satış) : 5,43 - 5,44

İnce'den Erdoğan'a: Elinde belge varsa açıkla

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla" açıklaması yaptı.

Siyaset / 06 Temmuz 2018 Cuma 13:26
İnce'den Erdoğan'a: Elinde belge varsa açıkla

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

İnce, şu ifadeleri kullandı:

'Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun.'

CumhurbaşkanıTwitterMuharrem İnceRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı