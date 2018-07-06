Hüseyin Gülerce'den Muharrem ince çıkışı

Beyaz TV yorumcusu gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce sosyal medya hesabından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçimlerde aldığı sonuç hakkında değerlendirmede bulundu.



YÜZDE 30 ŞAHSINA VERİLMEDİ



Muharrem İnce'nin aldığı yüzde 30 oyun şahsına verilmediğini ifade eden Gülerce, İnce'ye, Erdoğan karşısında 2. turda Akşener'den daha şanslı görüldüğü için oy verildi dedi.



ORTADA İNCE BAŞARISI YOK



Gülerce, İnce, CHP'den HDP'ye oy gideceğini, karşılığında da HDP'den kendisine oy geleceğini biliyordu. Ortada İnce başarısı yok ifadelerini kullandı.



İnce haklı değil.

1. % 30 oy, iyi bir Cumhurbaşkanı adayı diye şahsına verilmedi. Erdoğan karşısında 2. turda Akşener'den daha şanslı görüldüğü için verildi

2. İnce, CHP'den HDP'ye oy gideceğini, karşılığında da HDP'den kendisine oy geleceğini biliyordu.

Ortada İnce başarısı yok — Hüseyin Gülerce (@huseyingulercee) 5 Temmuz 2018