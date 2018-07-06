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Hüseyin Gülerce'den Muharrem ince çıkışı

Hüseyin Gülerce, Muharrem İnce'nin seçimlerde aldığı yüzde 30 oyun kendi şahsına verilmediğini söyledi.

Siyaset / 06 Temmuz 2018 Cuma 10:38
Hüseyin Gülerce'den Muharrem ince çıkışı

Beyaz TV yorumcusu gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce sosyal medya hesabından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçimlerde aldığı sonuç hakkında değerlendirmede bulundu.

YÜZDE 30 ŞAHSINA VERİLMEDİ

Muharrem İnce'nin aldığı yüzde 30 oyun şahsına verilmediğini ifade eden Gülerce, İnce'ye, Erdoğan karşısında 2. turda Akşener'den daha şanslı görüldüğü için oy verildi dedi.

ORTADA İNCE BAŞARISI YOK

Gülerce, İnce, CHP'den HDP'ye oy gideceğini, karşılığında da HDP'den kendisine oy geleceğini biliyordu. Ortada İnce başarısı yok ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Hüseyin GülerceMuharrem İnceCumhurbaşkanı Adayı


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