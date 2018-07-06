Hırsız, polisi ararken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hırsızlıktan suç kaydı bulunan Yılmaz K. (45) iddiaya göre, Çukurova ilçesi, Toros Mahallesine gelerek burada bir apartmana girdi. Yılmaz K. yanında getirdiği çantada bulundurduğu aletler ile dairenin kapı kilit göbeğini sökerek içeri girip evden altın ve değerli eşya çaldı. Yılmaz K. Daha sonra hemen karşı dairenin kapı kilit göbeğini de sökerek içeri girip hırsızlık yapmak istedi. Bu arada apartman sakinleri ses duyunca polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelip kapısı açık olan daireye girdi. Polis şüpheliyi suçüstü yakaladı. Polisler sivil olduğu için hırsız zanlısı ekipleri vatandaş zannetti. Şüpheli, polisin 'Burada ne yapıyorsun' sorusuna 'Bura benim akrabamın evi bir şey istedi de onu almak için gelmiştim' dedi.



Bunun üzerine polis 'Peki bu evin giriş kapısının göbeği kırılmış görmedin mi' demesi üzerine 'Bende şimdi polis arayacaktım' dedi.



Bunun üzerine polis kimliğini çıkartıp 'Biz polisiz bizimle merkeze kadar geliyorsun, seni hırsızlık suçundan gözaltına alıyoruz' dedi.



Zanlı önce itiraz etti ancak polis çantasında yaptığı aramada daha önceki evden de çalınan altınları ve eşyaları da bularak şahsı emniyete götürdü. Ekipler, şüphelinin çantasının içinde tornavida, levye, pense ve İngiliz anahtarı, evlerin kırılan kapı kilitleriyle birlikte çalınan altın ile diğer eşyaları buldu. Emniyette sorgulanan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaynak : İHA