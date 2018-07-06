HDP'nin oyu düşünce PKK katliamlara başladı

24 Haziran seçimlerinin ardından önce Ağrı'dan daha sonra Diyarbakır'dan PKK'nın katliam haberleri geldi.



Kanlı baskınlara TSK misliyle karşılık verirken, bölgelerde geniş çaplı terör operasyonu başladı.



Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, PKK'nın Kürt halkına karşı başlattığı bu saldırıları 7 Haziran seçilerinden sonra başlattığı hendek terörüne benzetti.



ÇUKUR TERÖRÜNE BENZETTİ



PKK'nın Güneydoğu'da düşen HDP oylarına karşılık bu tür eylemlere girdiğini belirten Tayiz '7 Haziran seçimlerini hatırlayalım; HDP yüzde 13 gibi oyla Meclis'e güçlü girmesine rağmen PKK, seçimin hemen ertesi günü “öz yönetim” adımını atmış ve Güneydoğu'da “çukur” terörü diye bildiğimiz kanlı dönem böylece başlamıştı. PKK'nın Güneydoğu'da, CHP'nin ise Batı illerinde desteklediği HDP'nin Meclis'e girmesi, Kandil'in terör stratejisinde herhangi bir değişikliğe yol açmamıştı. Aksine terörün en çok arttığı dönem 7 Haziran'dan sonraki dönem olmuştu. Benzer bir sürecin 24 Haziran'ın ardından geliştiğini görüyoruz. Güneydoğu'da düşen HDP oylarına misilleme olarak PKK, daha seçim akşamı seri cinayetlere başladı. Ağrı'da 9 çocuklu bakkal sahibi Mevlüt Bengi, PKK tarafından kaçırılarak kurşuna dizildi ve ibret olsun diye de elektrik direğine bağlanarak cenazesi teşhir edildi. PKK, bu cinayetle Kürtlere gözdağı vermeye başladı. Güneydoğu'nun PKK ve HDP'den uzaklaşma eğilimi göstermesine Kandil kanlı cinayetlerle karşılık veriyor.' dedi.



PKK BİTMENİN EŞİĞİNDE



PKK'nın 40 yılın ardından bitmenin eşiğine geldiğini yazan Tayiz 'PKK terörü son 40 yılda ilk kez bitme eşiğine gelip dayanmış durumda. Terör siyaseti yapan HDP'nin de Güneydoğu'daki desteği azalma eğilimi gösteriyor. Güneydoğu'da baraj altı kalan HDP'yi Meclis'e taşıyanlar aslında terör örgütüne can suyu verdi. ABD'nin telaşı kırsalda tasfiye olan PKK'ya, HDP'nin de siyasi alanda güç kaybederek eklenmesiydi. Bu yüzden içerideki siyasi taşeronlarını harekete geçirerek HDP'ye baraj atlattılar. Şimdi de PKK'nın silahla Kürtleri sindirip yeniden HDP'nin hizmetine sunmasına çalışacaklar.' ifadelerini kullandı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel