Hava harekatında teröristlere darbe

Hakkari kırsalında belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün ve bugün hava harekatları düzenlendi.



Hava harekatlarında 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



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TSK'nın Hakkari açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 3 ilde devam eden operasyonlarda toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta 15 terörist etkisiz hale getirildi.



İçisleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, Mardin'de 2 terörist, Hakkâri'de (Kırıkdağ) 5 terörist, Şırnak'ta 8 terörist olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mardin'deki operasyon halen devam etmektedir' denildi.

Kaynak : AA