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Hava harekatında teröristlere darbe

Hakkari kırsalında yürütülen hava harekatlarında 7 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 06 Temmuz 2018 Cuma 08:58
Hava harekatında teröristlere darbe

Hakkari kırsalında belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün ve bugün hava harekatları düzenlendi.

Hava harekatlarında 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İÇİŞLERİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

TSK'nın Hakkari açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 3 ilde devam eden operasyonlarda toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta 15 terörist etkisiz hale getirildi.

İçisleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, Mardin'de 2 terörist, Hakkâri'de (Kırıkdağ) 5 terörist, Şırnak'ta 8 terörist olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mardin'deki operasyon halen devam etmektedir' denildi.
Kaynak : AA

TwitterTerör ÖrgütüHava HarekatıTerör Operasyonu


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