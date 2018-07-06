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Hatay'dan çok acı haber! Cesetlere ulaşıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, gölde boğulmak üzere olan üvey babaları Mustafa Korkmaz'ı (49) kurtarmak için girdikleri suda kaybolan Safiye (15) ve Emine Aslan'ın (12) cansız bedenlerine ulaşıldı.

3. Sayfa / 06 Temmuz 2018 Cuma 09:34
Hatay'dan çok acı haber! Cesetlere ulaşıldı
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Alınan bilgiye göre, Yarseli Barajı'nda dün öğleden sonra kaybolan Mustafa Korkmaz (49) ile onu kurtarmaya çalışan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ı (12) arama çalışmalarına bugün sabahın erken saatlerinde devam edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda baba ile kızlarının cesetlerine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesine gönderildi. 
Kaynak : İHA

Emniyet MüdürlüğüMustafa Korkmaz


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