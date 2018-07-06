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FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün 'sözde imamı' ile ankesörlü veya sabit kontörlü hatlardan irtibatı tespit edilen 122'si muvazzaf 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 47 ilde operasyon başlatıldı.

Güncel / 06 Temmuz 2018 Cuma 09:12
FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün 'örgüt imamı' ile bazı askerler arasında ankesörlü veya sabit kontörlü telefon hatlar aracılığıyla irtibat sağlandığı tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda,122'si muvazzaf 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 47 ilde operasyon başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden birinin emekli tuğgeneral, 120'sinin darbe girişimi öncesinde askeri öğrenci, 29'unun çeşitli nedenlerle TSK'dan ilişiği kesilen ve 122'sinin de muvazzaf asker olduğu öğrenildi. Kaynak : AA

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