Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na: Atatürk Türkiyesi elden gittiyse sizin yüzünüzden gitti

Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı'nın hedefinde bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.



Bugünkü köşe yazısında hesap uzmanlığı yapmış olan Kılıçdaroğlu'na 'Torpille mi, kopya çekerek mi hesap uzmanı oldunuz?' diye soran Altaylı, 'Atatürk Türkiyesi elden gittiyse sizin yüzünüzden gitti' ifadesini de kullandı.



'Genel Başkanlığınız süresince sürekli aynı hamleleri yaparak, aynı tavrı göstererek, aynı kişilerle çalışarak, aynı yöntemleri kullanarak ve aynı kişi olarak 9 kez seçim yaptınız ve 9'unu da kaybettiniz Kemal Bey' diyen Altaylı, 'Hani diyorsunuz ya “Atatürk Türkiyesi elden gitti” diye. Gittiyse sizin yüzünüzden gitti' dedi.



Fatih Altaylı, 'Bu kadar basit bir matematik gerçeğini görmüyorsanız eğer siz hesap uzmanı nasıl oldunuz Kemal Bey. Torpille mi, kopya çekerek mi? Nasıl!' dye sordu.



İşte Fatih Altaylı'nın yazısının o bölümü:



KOPYAYLA MI HESAP UZMANI OLDU?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu maliye kökenli bir bürokrat.



Hesap uzmanı.



Yani hesaptan anlıyor olması gerekir.



Hesaptan anlamak içinse gereken şey matematik bilgisi.



Demek ki, hesap uzmanı olan Kemal Kılıçdaroğlu matematik de biliyor olmalı.



Matematikten anlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir sual sormak isterim.



Sayın hesap uzmanı Kemal Bey, bunca yıldır hesapla katipla uğraştığınıza göre, 2 ile 2'yi sürekli birbiriyle çarptığınız zaman bu çarpmalardan birinde 4'ten farklı bir sonuç elde ettiniz mi?



Mesela 2 ile 2'yi 30. kere çarptığınız zaman hiç 6 ya da 3 veya 15 gibi bir sonuç çıktığı oldu mu?



Ben matematik dehası değilim.



Hatta en zayıf olduğum konudur yüksek matematik.



Bu yüzden de hesap uzmanı falan olmayı hiç düşünmedim.



Ama ben bile bu zayıf matematik bilgimle böyle bir şeyin olmayacağını biliyorum.



Peki bu basit gerçeği siz nasıl bilmiyorsunuz!



Genel Başkanlığınız süresince sürekli aynı hamleleri yaparak, aynı tavrı göstererek, aynı kişilerle çalışarak, aynı yöntemleri kullanarak ve aynı kişi olarak 9 kez seçim yaptınız ve 9'unu da kaybettiniz Kemal Bey.



Hani diyorsunuz ya “Atatürk Türkiyesi elden gitti” diye.



Gittiyse sizin yüzünüzden gitti.



Sizin 2 ile 2'nin çarpımından günün birinde farklı bir sonuç edilebileceğini zanneden anlayışınızdan, bilgisizliğinizden.



Bu kadar basit bir matematik gerçeğini görmüyorsanız eğer siz nesap uzmanı nasıl olduğunuz Kemal Bey.



Torpille mi, kopya çekerek mi?



Nasıl!



Yok eğer böyle bir matematik saçmalığın olmayacağını biliyor ama yakın çevrenizin baskısıyla orada otuyorsanız bu da ayrı bir kabahat.



Biliniz ki, size “Aman efendim bu koltuktan kalkmayın, parti kurda kuşa yem olur” diyenler falan var ise Atatürk Türkiyesini yıkmaya çalışanlar asıl onlardır işte.



Çünkü onların aklında iktidar olmak, rejimi korumak, Türkiye'yi yolundan saptırmamak falan yoktur.



Onların derdi sizin yanınızda durarak üç beş belediye başkanını belirlemekte size etki etmek, büyük bölümü Türkiye'nin en zengin ilçeleri olan bu belediyelerde ranttan pay kapmak, partinizi daha da lekelemek, oralardaki rezilliklerle partinizin iktidar olma ihtimalini iyiden iyiye ortadan kaldırmaktır. Size “Çekilmeyin efendim” diyen kim varsa o Türkiye'nin düşmanıdır emin olabilirsiniz.



Onları dinlediğiniz müddetçe sizin de onlardan bir farkınız olmadığını da bilin. Kaynak : Beyaz Gazete Özel