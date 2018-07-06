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Eskort sitesi operasyonu: Üniversite öğrencileri...

Denizli'de eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 06 Temmuz 2018 Cuma 16:20
Eskort sitesi operasyonu: Üniversite öğrencileri...
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Denizli'de eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 10'u kadın 26 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internette kurdukları eskort siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Şüphelileri tespit eden ekipler 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 10'u kadın 26 kişi yakalandı.

Eskort sitelerindeki cep telefonunu arayan kişilerden bankaya para yatırmalarını istedikleri öne sürülen 26 zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhuş yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçundan Adliyeye sevk edildi. Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüDolandırıcılık


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