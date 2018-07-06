Cumhurbaşkanı Erdoğan: İttifak sürecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan il başkanları toplantısında konuştu.



Konuşmasında seçim sürecinde MHP ile yapılan Cumhur İttifakı'nın süreceğini söyleyen Erdoğan 'Yeni dönemde Meclis'e çok önemli görevler düşüyor. MHP'nin de desteği ile AK Parti Meclis'in lokomotifi olmayı sürdürecektir. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te de sürdüreceğiz. Bu birlikteliği devam ettireceğiz' dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



MİLLET HESAP SORACAK



CHP'nin sayesinde Bölücü Terör Örgütü'nün belirlediği isimler Meclis'te yer alacaklar. Memleketini seven her CHP'li vatandaşı partisinden hesp sormaya davet ediyoruz. Türkiye'nin en eski partisini Batı'daki bir avuç marjinalin oyuncağı haline getirenlerden millet hesap soracaktır.'







İTTİFAKIMIZ SÜRECEK



'Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilliği seçimleri arasındaki oy farkını çok iyi analiz etmeliyiz. AK Parti'nin 2015 Haziran'ı ve son seçimlerin sonuçlarının üzerinde uzun uzun durması gerekiyor. Biz sadece seçimlerden galip çıkmakla övünecek bir parti değiliz. AK Parti'nin 2023 hedefleri için çok daha büyük seçim sonuçlarına ihtiyaç vardır. Meclis'te güçlü olmamız gerekiyor. Biz 16 yıldır ülkemizi kesintisiz reformlarla yönettik. Reformları sürdürmeliyiz. Yeni dönemde Meclis'e çok önemli görevler düşüyor. MHP'nin de desteği ile AK Parti Meclis'in lokomotifi olmayı sürdürecektir. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te de sürdüreceğiz. Bu birlikteliği devam ettireceğiz.'



DOĞRU ANALİZ ETMEZSEK...



'Önümüzdeki ay büyük kongremizi yapıyoruz. Milletimize mesajımızı orada vereceğiz. 24 Haziran'ı doğru analiz edemezsek, gereğini yapamazsak geçmişimizle çelişmiş oluruz. Millete yanlış yapan kimsenin AK Parti'de yeri olamaz. AK Parti kazanınca Afrika'dan Balkanlara eller semaya kalkıyor, sevinç gözyaşları yanaklardan süzülüyor.'







ADAYLARIMIZI BUNA GÖRE SEÇMEMİZ LAZIM



'Bana gelen raporlara bakınca bazı eleştiriler var ki çok çok önemli. Vatandaşlar özellikle şunu arıyor. Tevazu arıyor. Benim dükkanıma gelip bir çay içmedikten sonra ben belediye başkanını ne yapayım diyor. Değerli arkadaşlar bizi yükselten tevazumuz olmuştur. Biz tevazumuzu kaybettiysek, puan kaybına da açık net kaybımız olmuştur. En güçlü olduğumuz yerlerde puan kaybettiysek bunu kendimize soracağız. Çok iyi hizmetler yapmış olabiliriz ama bu yeterli değildir. Önemli olan gönüllere girmektir. Gönüllere girmiyorsak, vatandaşa tepeden gurur abidesi olarak bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir kenara koyar. Bu erken bir mesaj olmuştur. 24 Haziran'ın fotoğrafını iyi çekmemiz lazım. Mart 2019 için adaylarımızı buna göre seçmemiz lazım.'



'2019 Mart'ına kadar belediyeciliğin adını 'gönül belediyeciliği seferberliği' olarak koyuyorum.'



ERDOĞAN'DAN KABİNE AÇIKLAMASI CHP'nin sayesinde Bölücü Terör Örgütü'nün belirlediği isimler Meclis'te yer alacaklar. Memleketini seven her CHP'li vatandaşı partisinden hesp sormaya davet ediyoruz. Türkiye'nin en eski partisini Batı'daki bir avuç marjinalin oyuncağı haline getirenlerden millet hesap soracaktır.''Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilliği seçimleri arasındaki oy farkını çok iyi analiz etmeliyiz. AK Parti'nin 2015 Haziran'ı ve son seçimlerin sonuçlarının üzerinde uzun uzun durması gerekiyor. Biz sadece seçimlerden galip çıkmakla övünecek bir parti değiliz. AK Parti'nin 2023 hedefleri için çok daha büyük seçim sonuçlarına ihtiyaç vardır. Meclis'te güçlü olmamız gerekiyor. Biz 16 yıldır ülkemizi kesintisiz reformlarla yönettik. Reformları sürdürmeliyiz. Yeni dönemde Meclis'e çok önemli görevler düşüyor. MHP'nin de desteği ile AK Parti Meclis'in lokomotifi olmayı sürdürecektir. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te de sürdüreceğiz. Bu birlikteliği devam ettireceğiz.''Önümüzdeki ay büyük kongremizi yapıyoruz. Milletimize mesajımızı orada vereceğiz. 24 Haziran'ı doğru analiz edemezsek, gereğini yapamazsak geçmişimizle çelişmiş oluruz. Millete yanlış yapan kimsenin AK Parti'de yeri olamaz. AK Parti kazanınca Afrika'dan Balkanlara eller semaya kalkıyor, sevinç gözyaşları yanaklardan süzülüyor.''Bana gelen raporlara bakınca bazı eleştiriler var ki çok çok önemli. Vatandaşlar özellikle şunu arıyor. Tevazu arıyor. Benim dükkanıma gelip bir çay içmedikten sonra ben belediye başkanını ne yapayım diyor. Değerli arkadaşlar bizi yükselten tevazumuz olmuştur. Biz tevazumuzu kaybettiysek, puan kaybına da açık net kaybımız olmuştur. En güçlü olduğumuz yerlerde puan kaybettiysek bunu kendimize soracağız. Çok iyi hizmetler yapmış olabiliriz ama bu yeterli değildir. Önemli olan gönüllere girmektir. Gönüllere girmiyorsak, vatandaşa tepeden gurur abidesi olarak bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir kenara koyar. Bu erken bir mesaj olmuştur. 24 Haziran'ın fotoğrafını iyi çekmemiz lazım. Mart 2019 için adaylarımızı buna göre seçmemiz lazım.''2019 Mart'ına kadar belediyeciliğin adını 'gönül belediyeciliği seferberliği' olarak koyuyorum.'



"Bakanlarımız artık eskisi gibi olmayacak. Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Ve bu arkadaşlarımız bundan önce olduğu gibi de köşeye sıkıştırılmak suretiyle, şuraya şu olsun buraya bu olsun mantığıyla hareket etmeyecek. Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek, kadrolaşmaydı şuydu buydu bunu diyemeyecek. En azından bakan, olaylara bakarken daha objektif bakma imkanı getirecek. Bu tür zanların altında da kalmayacak. Tabi bütün bunlarda aranan ne olacak? Ehliyet olacak, liyakat olacak."







