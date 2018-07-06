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Çobanın kitap sevgisi

Batman’da ailesinin geçimine katkı sağlamak için çobanlık yapan 13 yaşındaki Faruk Adanır, bir taraftan koyunları otlatırken diğer taraftan kitap okuyor.

Eğitim / 06 Temmuz 2018 Cuma 11:34
Çobanın kitap sevgisi

Batman'ın Aydınkonak Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuklu Adanır ailesinin en küçük çocuğu 13 yaşındaki Faruk, ailesinin geçimine katkı sağlamak için yaz aylarında çobanlık yapıyor. 7'nci sınıf öğrencisi Adanır, bir taraftan koyunları otlatırken diğer taraftan kitap okuyor. Okumak istediğini belirten Adanır, okullar tatil olduğu için ailesinin tek geçim kaynağı olan hayvanlarla ilgilendiğini ifade etti.

Okulların açılmasıyla eğitimine devam edeceğini anlatan Adanır, “7'nci sınıfa gidiyorum ve büyüyünce iyi bir insan olmak istiyorum. İyi bir insan olduktan sonra ilgi ve yeteneklerime göre bir meslek seçmek istiyorum. Hayvanları otlattıktan sonra sularını veriyoruz, yemlerini veriyoruz. Vaktim boş geçmesin diye de kitap okuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Diğer arkadaşlarımın da okumasını istiyorum” dedi.

Kaynak : İHA


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