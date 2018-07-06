CHP'de dikkat çeken genel başkanlık yarışları

24 Haziran seçimlerinde ağır bir yenilgili alan Muharrem İnce, 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısında bulundu.



Bu çağrı parti yönetimi tarafından karşılık bulmazken, olağanüstü kurultayın yapılmayacağı açıklandı.



25 YILDA 2 GENEL BAŞKAN



CHP'de genel başkan değişicemek mi? tartışmalarına katılan Akşam gazetesi yazarı Murat Kelkitlioğlu, CHP'de genel başkanın FETÖ'nün istemesi halinde değişeceğini yazdı.



Kelkitlioğlu, CHP'yi 25 yıldır 2 genel başkanın yönettiğini belirtirken, Deniz Baykal'ın da FETÖ kaset kumpasıyla gittiğine dikkat çekti.



GENEL BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE NE YAŞANDI?



Kelkitlioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal'ın seçimler kaybetmesine rağmen, genel başkanlıkta kaldıkları süreci şöyle anlattı,



CHP-SHP birleşmesinin ardından 1995 Eylül'ünde yapılan 27. Kurultay'da Genel Başkanlık koltuğuna Deniz Baykal oturdu. 1999'daki CHP'nin baraj altında kaldığı seçime kadar partiye liderlik eden Baykal, o hezimetten sonra genel başkanlığı Altan Öymen'e devretti. Ama bu ayrılık sadece 15 ay sürdü. 2000'deki 11. Olağanüstü Kurultay'da yeniden Genel Başkan seçildi.



O tarihten istifasını sunduğu 2010 yılına kadar, 4 seçimli kurultay, bir de olağanüstü kurultayda rakipleri Hasan Fehmi Güneş, Altan Öymen, Sefa Sirmen, Haluk Koç'u yenerek koltuğunu korumayı başardı... Üstelik 2002 ve 2007 genel seçimleriyle, 2004 ve 2009'daki yerel seçimlerde partisini hedeflenen oya ulaştıramamasına rağmen.



Sonra ne oldu? Seçim yenilgilerinin, güçlü rakiplerin, parti tabanındaki öfkenin yıkamadığı Baykal'ı FETÖ ihanet şebekesi bir kaset komplosuyla egale etti.



Yerine o gün Baykal'ı ziyaret ettikten sonra, “Aday olmayacağım” diyen Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.



Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 2010 referandumu, 2011 Genel Seçimi, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2015 Haziran ve Kasım seçimleri, 2017 referandumu, 24 Haziran seçimlerinden hep hüsranla ayrıldı.



Bu süre içinde 4 olağanüstü kurultay, 3 kurultay atlatan Kılıçdaroğlu, iki kez karşısına çıkan Muharrem İnce'yi yenmesini bildi.



Bugün ise bir kez daha bir seçim sonrası klasiği haline gelen “CHP'deki iç karışıklık” tiyatrosunu hep birlikte izliyoruz!



Baykal ve Kılıçdaroğlu'nun performansına, yaşananlara, tartışmalara bakıldığında ciddi bir benzerlik yok mu?



Bakın 9 Eylül 1923'te kurulan CHP'de bugüne kadar 7 genel başkan değişikliği olmuş. Son 25 yılda ise 2 kez.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel