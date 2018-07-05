Bodrum'dan bir vahşet haberi daha

Bodrum'da 4 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Ortakent-Yahşi Mahallesi Manolya Sokak'ta yaşayan olayda bir kadın tarafından bakımı üstlenilen 4 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirli yiyecek verilerek öldürüldü. Sabah kalktıklarında çöp atmaya giden kadın köpekleri ölü olarak gördüğünde büyük şok yaşadı. Ölen köpeklerin çöp konteynerine atılı halde bulunması ise yürekleri parçaladı.



Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan mahalle sakini Yaşar Dağlı, “Bu yapılan büyük vicdansızlık. Köpeklerden bir tanesi huysuzdu, arada rahatsızlık veriyordu. Fakat bundan dolayı bu hayvanların öldürülmesi mi gerekiyordu? Manolya Sokak ve civarında yaşayan bazı vatandaşların bir süredir sokak köpekleri konusunda Bodrum Belediyesine şikayette bulundukları biliniyordu zaten. Benin bildiğim zehirlenen bu köpeklere mahallede yaşayan ve ‘Almancı Kadın' diye bilinen birisi bakıyordu. Bu sabah hayvanlara karşı işlenen bu cinayetlerle karşılaşınca büyük bir şok yaşadım. Bu yaşananları şiddetle kınıyorum, Bodrum'a hiç yakışmıyor.” dedi.



Kaynak : İHA