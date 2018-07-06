AK Parti'den kabine ile ilgili bir açıklama daha!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Elitaş, merakla beklenen kabinenin Pazartesi günü saat 21.30'da açıklanacağını söyledi.



Elitaş, kabine ile ilgili soruya, 'Bir veya iki tane olabilir Cumhurbaşkanının takdiri. Dışarıdan bakanlar ağırlıklı olacak. Eski bakan olan arkadaşlarımızdan tercih edebilir. Eski vekil arkadaşlarımızdan olabilir.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında kabine ile ilgili olarak, 'Partili olmayan bakanlarımız ile bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Ehliyet ve liyakati öne çıkarmak sureti ile yeni döneme giriş yapacağız.' diye konuştu.





