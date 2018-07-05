Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerimizde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 30



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31



İzmir: Az bulutlu ve açık 36



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32



Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35



Antalya: Az bulutlu ve açık 42



Samsun: Parçalı bulutlu 26



Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 Kaynak : İHA