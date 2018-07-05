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Yunanistan'dan darbecilere hak

Yunan İltica Dairesi, darbeci 8 askerden biri olan Uğur Uçan'a iltica hakkı verdi.

Dünya / 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
Yunanistan'dan darbecilere hak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden birine daha iltica hakkı tanındığı bildirildi.

Yunanistan İltica Dairesine bağlı komisyonun kararına göre, 8 firari darbeciden biri olan Uğur Uçan'a iltica hakkı verildi.

Böylece Yunanistan'da iltica hakkı tanınan darbeci sayısı 3'e yükseldi.

Daha önce, Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel isimli darbeci askerlere İltica Dairesi tarafından bu hak tanınmıştı.

Danıştay da verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin itirazını haksız bularak, darbecilere iltica hakkı tanınmasına onay vermişti.

Yunan medyası, Danıştay kararının emsal teşkil etmesi sebebiyle geri kalan 5 darbeci askerin de sırasıyla iltica hakkı alacağı yorumunda bulundu.

Darbeci 8 asker, 18 aylık gözetim altında tutulma sürelerinin dolması sebebiyle mayıs ayı sonunda tutuldukları belirtilen nezarethaneden serbest bırakılmıştı.

Darbecilerin, yoğun güvenlik önlemleri altında Atina dışındaki bir yerde tutuldukları belirtiliyor.

Kaynak : AA

DanıştayTerör ÖrgütüYunanistanAhmet GüzelAtina


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