Twitter'da Berna Laçin - Ahmet Hakan kavgası

Minik Leyla ve Eylül'ün katledilmesinin ardından Türkiye ‘idam'ı tartışırken, idama karşı olan ünlülerden Berna Laçin ise paylaşımında İslam nefretini ön plana çıkardı. Laçin Müslümanlar için kutsal olan, Peygamber Efendimizin mübarek kabri olan Mesci-di Nebevid'in olduğu Medine'nin tecavüzde rekor kırdığı yalanını ortaya attı.



Laçin'in bu paylaşımıyla başlayan tartışmaya Hürriyet Gazetesi Ahmet Hakan da katıldı. Köşesinde Berna Laçin olayıyla ilgili düşüncelerini aktaran Ahmet Hakan'a, Laçin'den yanıt gecikmedi.



'BAŞKA MÜNASEBETSİZLİKLER EYLEMİŞ'



Twitter hesabından 'Ahmet Hakan tabii ki benim gündemle ilgili de maddelerini sıralamış' diyen Berna Laçin, 'En azından beni birilerine şikayet edip 'şuna bi şey söyleyin' 'şuna haddini bildirin' demediği için kendisine müteşekkirim. Başka 'münasebetsizlikler' eylemiş ama olsun, biz onu zaten öyle kabul ettik' ifadelerini kullandı.



'NESİ RAHATSIZ ETTİ?'



Berna Laçin'in bu paylaşımına Ahmet Hakan'dan da anında yanıt geldi. Ahmet Hakan, Twitter hesabından köşe yazısını paylaşarak Berna Laçin'e, 'Bu yazının nesi rahatsız etti?' diye sordu.









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