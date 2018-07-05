Trump: ABD neden Venezuela'yı işgal etmiyor?.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, üst düzey danışmanlarıyla yaptığı bir toplantıda Venezuela'yı işgal edip edemeyecekleri konusunu sorduğu iddia edildi.



ABD'nin CNN televizyon kanalı, ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump'ın 2017 yılında Venezuela'nın işgali hakkında danışmanlarına sorular yönelttiği ileri sürüldü.



Toplantıda, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster dahil olmak üzere üst düzey danışmanların bulunduğu belirtildi.



Haberde danışmanların soruya tepki göstererek, Trump'a Venezuela'ya yönelik herhangi bir askeri müdahalenin ABD'ye ağır bir geri dönüşü olabileceğini ve müttefik ülkelere bu tavrın açıklanamayacağını aktardıkları iddiası yer aldı.



Düşünce kuruluşu Aspen Enstitüsünün geçen yıl yayınladığı bir raporunda, ABD'nin mevcut dışişleri bakanı Mike Pompeo'nun, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü olduğu dönemde, "Venezuela’daki hükümeti devirmek için bölgedeki Meksika ve Kolombiya ile iş birliği yaptıklarını" söylediği ifadeler yer almıştı. Pompeo'nun ifadeleri tepki çekmişti.



Washington yönetimi, halihazırda Venezuela'ya karşı çok sayıda yaptırım uyguluyor.



Kaynak : AA