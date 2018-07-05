Tezcan: Gündemde olağanüstü kurultay yoktur

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Merkez'de yapıldı.



MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.



Seçim sonrası Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalar kritik toplantıda ele alındı. Parti içindeki muhalefet, olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.



Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, İnce'nin kurultay çağrısıyla ilgili olarak, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçları daha sağlıklı bir süreçte değerlendirilecektir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Şu anda partinin iç iktidar yarışı içinde olmasının gelecek planlaması açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Kurultay zamanında yapılacaktır" dedi.



"GENEL BAŞKANIN BAŞKA BİR İHSANA İHTİYACI YOK"



Tezcan, "Sayın genel başkanımız sürecin hiçbirinde parti içi iç iktidar meselelerini önüne koyarak karar vermeyecek olgunlukta bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Genel başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Herhangi bir ad altında ihsana ihtiyacı yoktur. Kamuoyunun vicdanı vereceği ihsanı büyük bir gönül rahatlığıyla vermektedir. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu CHP'nin önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyduğu tutumun ta kendisidir. Yerel seçimlerde de partiyi başarıya götürecek anlayış böyle bir anlayıştır" diye konuştu.



"MYK TAM MUTABAKATLA GENEL BAŞKANIN ARKASINDA"



"MYK, genel başkanın tam mutabakatla arkasındadır" diyen Tezcan, farklı bir düşüncenin olmadığını belirtti.



"ENİS BERBEROĞLU DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ"



CHP Sözcüsü Tezcan'ın açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:



"Yerel seçimlere ilişkin stratejileri konuşuyoruz. Milletvekilleri mazbatalarını aldılar. YSK seçim sonuçlarını açıkladı. Seçim süreciyle ilgili adaletsiz, hukuka aykırı ciddi bir süreç yaşadık. Yeni yasama döneminin başarılı geçmesini diliyoruz. Yeni dönemde etkisizleştirilmeye çalışılan TBMM'nin yetkilerini koruma ve yetkilerini kullanma konusunda kararlı bir tutum bekliyoruz. Tek adam rejimi süreci yaşıyoruz. Buna karşı en etkili mücadeleyi parlamento verecektir. CHP grubu olarak bu çerçevede etkin bir mücadele vereceğiz. Bu çerçevede adım atacak herkesle birlikte yürümeye hazırız. Tek adam rejimi ilk KHK ile anayasayı askıya alarak yola çıktığını gösterdi. Yayınlanan KHK kanunla yapılması gereken hususların KHK ile yapıldığını gösteriyor. Yeni dönem bu KHK ile kötü başladı. Tek adam rejimine karşı milletin iradesini savunma kararlılığı devam edecek. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Türkiye'de hukuk düzeninin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı bir sürece doğru gidiliyor.



Enis Berberoğlu haksız yere tutuklandı. Yeniden milletvekili seçildi. Millet yargının oyununu bozdu. Anayasanın hükmü açık, yeniden milletvekili seçildiğinde dokunulmazlığı başlar diyor. Enis Berberoğlu'nun Yargıtay'da bekleyen dosyası dokunulmazlık kapsamındadır. Mahkemelerin derhal tahliye kararı vermesi gerekir. Buna rağmen hala tahliye kararı verilmemiş olması önümüzdeki süreçte tıpkı FETÖ yargısının yaptığı gibi tuzak kurma sürecinini başlatıldığına inşallah işaret değildir. Mahkemelerin bir an önce tahliye kararı vermesini bekliyoruz. Eren Erdem haksız yere tutuklanmıştır. 2 yıldır dokunulmazlığı olmayan o dönemde 38 kez yurtdışına giriş çıkış yapan Erdem kaçma şüphesi var diye hapishanede tutulmaktadır. Erdem'in derhal tahliye edilmesi gerekir. Sandıklara sahip çıkmak üzere seçim kurulları üzerinde demokratik hakkını kullanan 10 gencimiz haksız yere gözaltına alınmış, 5 gencimiz tutuklanmıştır. 5 gencin derhal tahliye edilmesi gerekir.



Erdoğan meydanlarda bize dönük bir dış operasyon var, döviz-faizin yükselmesi piyasaların ateşinin çıkması dış güçlerin ekonomik terör saldırısıdır diyordu. 24 Haziran geçti merakla bekliyoruz, enflasyon hala yükseldi. Pazarda gerçek enflasyon en az yüzde 25. Dolar düşmedi, faizler yüzde 25-30 arasında. Hani düşecekti? Merakla bunu bekliyoruz, üretime dayanmayan rantiyeci ekonominin geçim sıkıntısını ortadan kaldırması ne yazık ki mümkün değil."



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tezcan, İnce'nin kurultay çağrısıyla ilgili olarak, 'Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçları daha sağlıklı bir süreçte değerlendirilecektir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Şu anda partinin iç iktidar yarışı içinde olmasının gelecek planlaması açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Kurultay zamanında yapılacaktır' dedi.