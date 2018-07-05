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Otomobiliyle tırın altından geçti

Malatya’da köprü ayağı taşıyan tırların altından otomobiliyle geçen sürücü yürekleri ağızlara getirdi. Amatör kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada tepki topladı.

Yaşam / 05 Temmuz 2018 Perşembe 16:18
Otomobiliyle tırın altından geçti
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Görüntüler trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda kaydedildi. Akan trafiğe aldırış etmeden tırın altından geçen otomobil sürücüsü, kendisinin ve trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Otomobil sürücüsü daha sonra ikinci tırın da altından geçti. Tır şoförünün elini camdan çıkararak sürücüyü ikaz ettiği anlar ve yaşananlar kameraya yansıdı.

Hızlı ve Öfkeli filminin aksiyon sahnelerini aratmayan bu tehlikeli anlar sosyal medyada da paylaşılırken görüntüleri izleyen vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Görüntülere yorum yapan vatandaşlar sürücünün duyarsızlığından yakındı. Kaynak : İHA


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