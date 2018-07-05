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Ömür Varol'dan Candan Yüceer'e sert tepki

Ömür Varol'dan tecavüzcüleri savunan CHP'li Candan Yüceer'e çok sert tepki..

Televizyon / 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:56
Ömür Varol'dan Candan Yüceer'e sert tepki
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Beyaz TV'de yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programı sunucusu Ömür Varol, CHP Kadın ve Çocuk Hakları İnceleme ve İzleme Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in tecavüzcü sapıklar için 'onlar devletin namusudur idam da hadım da edilemezler' sözlerine çok sert tepki gösterdi.


CANDAN YÜCEER ŞAŞIRMIŞ

Candan Yüceer 'şaşırmış' diyen Ömür Varol, Bir öneriniz varsa buyrun dinleyelim. CHP'nin de neden geriye gittiğine bir örnek daha... Ne bir öneri koyabiliyorsunuz ortaya... Böylesine sıcak bir gündemde iki yavrumuzu kaybetmişken böylesine cümleler kurabiliyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz nihayetinde bir partiyi temsil ediyorsunuz. Üstelik de hekimsiniz. Böylesine bir gündemde zart diye ortaya çıkıp böyle laflar etmek doğru mu hanımefendi? üstelik de kadınsınız ifadelerini kullandı.

Ömür Varol şöyle devam etti:

BÖYLE BİR ZIPDIKÇILIK OLMAZ

Belki şunu demek istiyor olabilirsiniz; idam olsa da bu olayların ardı arkası kesilmez. İdam olan ülkeleri de görüyoruz yine oluyor. Berna Laçin çıktı abuk subuk laflar etti. Bu kafa aynı kafa! Bu kafa yüzünden CHP bir adım öteye geçemiyor. Bu sözleri söylemenin alemi ne yahu? Bütün ülkenin yüreği kanıyor. Böyle bir zıpdıkçılık olmaz. 
 
'Çocuk istismarı düzenlemelerini AK Parti engelliyor' yalanı böyle ifşa olduBeyaz Haber'den CHP'li vekile zor soru! Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Beyaz GazeteMilletvekiliÖmür VarolCandan Yüceer


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