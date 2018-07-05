Muharrem İnce hakkında sert yazı

Türkiye yazarı Fuat Uğur, 24 Haziran gecesinde televizyonlara çıkmayan Muharrem İnce hakkında 'Muharrem İnce seçim gecesi Swiss Otel'in 8. katından sonuçları izlemiş, aldığı sert içkilerin tesiriyle erkenden açıklama yapmaya kalkışmış ama ekibi onu engelleyerek eve götürmüş.' diye yazmıştı.



Bu yazının arkasından Muharrem İnce, Fuat Uğur'a sosyal medya hesabından cevap vermiş '“Fuat Uğur denen gazeteci bozuntusu seçim gecesi ile ilgili yazdıklarını ispatlamazsan alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin!' ifadelerini kullanmıştı.



'KENARIN FİZİKÇİSİ, POLİTİKACI BOZUNTUSU'



Uğur, İnce'ye köşesinden cevap verirken, İnce hakkında ' zavallı, IQ fakiri, çocuk düşmanı, kenarın fizikçisi, quantumun son deliği, politikacı bozuntusu' gibi sıfatlar kullandı.



Uğur, Muharrem İnce'nin kendisini arayan Amerikalıları ne zaman açıklayacağını sorarken, şunları yazdı;



FETÖ iblisini geri getirmek için belgelerin eksik olduğu zırvasını sana telefonda söyleyen Amerikalı kim?



Seçim sonrası açıklayacağını bildirmiştin.



İşte seçim sonrası. Aradan iki hafta geçti, ne duruyorsun?



Sende bir gram şeref, haysiyet ve namus varsa söyle, o isim kim?



Aslında bir şey söyleyeyim mi?



Senin için harcanan zamana bile yazık.



İçindeki bir nebze lider olma vasfını da yalanlarınla, küfürlerinle, insanları aşağılamalarınla yok eden, sıradan bir görevliye ağza alınmayacak sözlerle küfredebilen zavallı, IQ fakiri, çocuk düşmanı bir adamsın.



Kenarın fizikçisi, quantumun son deliğisin.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel