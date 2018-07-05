Mine Kırıkkanat'tan Muharrem İnce'ye: Koltuk peşinde bir yarışçı

24 Haziran seçimi öncesinde sosyal medyada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi parlatmaya çalışanlar, İnce'nin seçimi kaybetmesinin ardından taraf değiştirdiler.



Gazeteci Mine Kırıkkanat, İnce'ye saydırdı.



Kırıkkanat, Twitter hesabından İnce'ye 'Ne haber?' diye sorarak, 'Benliğinize odaklanmadan, ülkeyi kurtarmaya odaklansaydınız bunları görür ve saçmalamazdınız! Ama sizin de Kılıçdaroğlu'ndan farkınız yok: Koltuk peşinde bir yarışçı' ifadelerini kullandı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel