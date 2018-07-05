USD (Alış - Satış) : 4,70 - 4,71 EURO (Alış - Satış) : 5,47 - 5,48

Mine Kırıkkanat'tan Muharrem İnce'ye: Koltuk peşinde bir yarışçı

Gazeteci Mine Kırıkkanat, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye saydırdı.

Güncel / 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:00
Mine Kırıkkanat'tan Muharrem İnce'ye: Koltuk peşinde bir yarışçı

24 Haziran seçimi öncesinde sosyal medyada CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi parlatmaya çalışanlar, İnce'nin seçimi kaybetmesinin ardından taraf değiştirdiler.

Gazeteci Mine Kırıkkanat, İnce'ye saydırdı.

Kırıkkanat, Twitter hesabından İnce'ye 'Ne haber?' diye sorarak, 'Benliğinize odaklanmadan, ülkeyi kurtarmaya odaklansaydınız bunları görür ve saçmalamazdınız! Ama sizin de Kılıçdaroğlu'ndan farkınız yok: Koltuk peşinde bir yarışçı' ifadelerini kullandı.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Mine KırıkkanatTwitterMuharrem İnceCumhurbaşkanı Adayı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı