Melih Gökçek'ten İyi Parti açıklaması!

Seçimden sonra CHP'de yaşanan kurultay krizi İYİ Parti'ye de sıçradı. Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı partide olağanüstü kongre sesleri yükselmeye başladı.



ÖNCE KENDİLERİ PARLATIR SONRA KENDİLERİ SÖNDÜRÜR



İyi Parti'de yaşanan gelişmeler Melih Gökçek'in gözünden kaçmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, Meral Akşener'e ithafen 'FETÖ'cüler önce kendileri parlatır sonra kendileri söndürür' açıklamasında bulundu.



AKŞENER'İ BİTİRECEK ÇIKIŞ YAPARLARSA ŞAŞIRMAYIN



Akşener'in bu gerçeği gördüğü için FETÖ'cülere inanılmaz kızdığını söyleyen Gökçek 'ben size demedim mi FETÖ'cülerin dostlukları kullanım tarihi bitene kadardır. Yakında Akşener'i bitirecek bir medyatik çıkış yaparlarsa şaşmayın' dedi.

1️⃣HADİ HAYIRLI OLSUN, İYİ PARTİ KONGRE'YE GİDİYOR.

PEKİ NE OLACAK?

DELEGEYE % 70 KORAY AYDIN HAKİM...

MUHTEMELEN YENİ GENEL BAŞKAN KORAY AYDIN...https://t.co/OSxSoD8rHT — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 4 Temmuz 2018