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Melih Gökçek'ten İyi Parti açıklaması!

Melih Gökçek'ten İyi Parti açıklaması: FETÖ'cüler önce kendileri parlatır sonra kendileri söndürür...

Siyaset / 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:18
Melih Gökçek'ten İyi Parti açıklaması!

Seçimden sonra CHP'de yaşanan kurultay krizi İYİ Parti'ye de sıçradı. Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı partide olağanüstü kongre sesleri yükselmeye başladı.

ÖNCE KENDİLERİ PARLATIR SONRA KENDİLERİ SÖNDÜRÜR 

İyi Parti'de yaşanan gelişmeler Melih Gökçek'in gözünden kaçmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, Meral Akşener'e ithafen 'FETÖ'cüler önce kendileri parlatır sonra kendileri söndürür' açıklamasında bulundu. 

AKŞENER'İ BİTİRECEK ÇIKIŞ YAPARLARSA ŞAŞIRMAYIN

Akşener'in bu gerçeği gördüğü için FETÖ'cülere inanılmaz kızdığını söyleyen Gökçek 'ben size demedim mi FETÖ'cülerin dostlukları kullanım tarihi bitene kadardır. Yakında Akşener'i bitirecek bir medyatik çıkış yaparlarsa şaşmayın' dedi.

İyi Parti de kongre talebi Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Meral AkşenerMelih GökçekOlağanüstü KongreMedyatik


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