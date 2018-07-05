Melih Gökçek'ten İyi Parti açıklaması: FETÖ'cüler önce kendileri parlatır sonra kendileri söndürür...
Seçimden sonra CHP'de yaşanan kurultay krizi İYİ Parti'ye de sıçradı. Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı partide olağanüstü kongre sesleri yükselmeye başladı.
ÖNCE KENDİLERİ PARLATIR SONRA KENDİLERİ SÖNDÜRÜR
İyi Parti'de yaşanan gelişmeler Melih Gökçek'in gözünden kaçmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, Meral Akşener'e ithafen 'FETÖ'cüler önce kendileri parlatır sonra kendileri söndürür' açıklamasında bulundu.
AKŞENER'İ BİTİRECEK ÇIKIŞ YAPARLARSA ŞAŞIRMAYIN
Akşener'in bu gerçeği gördüğü için FETÖ'cülere inanılmaz kızdığını söyleyen Gökçek 'ben size demedim mi FETÖ'cülerin dostlukları kullanım tarihi bitene kadardır. Yakında Akşener'i bitirecek bir medyatik çıkış yaparlarsa şaşmayın' dedi.
1️⃣HADİ HAYIRLI OLSUN, İYİ PARTİ KONGRE'YE GİDİYOR.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 4 Temmuz 2018
PEKİ NE OLACAK?
DELEGEYE % 70 KORAY AYDIN HAKİM...
MUHTEMELEN YENİ GENEL BAŞKAN KORAY AYDIN...https://t.co/OSxSoD8rHT
İyi Parti de kongre talebi Kaynak : Beyaz Gazete Özel
2️⃣AH BU FETOCULAR.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 4 Temmuz 2018
ÖNCE KENDİLERİ PARLATIR,
SONRA KENDİLERİ SÖNDÜRÜR.
AKŞENER BU GERÇEĞİ GÖRDÜ, FETOCULARA İNANILMAZ KIZIYORMUŞ.
BEN SİZE DEMEDİM Mİ?
FETOCULARIN DOSTLUKLARI KULLANIM TARİHİ BİTENE KADARDIR.
YAKIN DA AKŞENER'İ BİTİRECEK BİR MEDYATİK ÇIKIŞ YAPARLARSA ŞAŞMAYIN.