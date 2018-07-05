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Kızların gizlice fotoğrafını çeken şahısı böyle dövdüler

İzmir Balçova’da havuza giren 15 yaşındaki kız çocuğunun gizlice fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıslar, fark edilmeleri üzerine darp edilirken, Buca’da da bir erkek çocuğunun anne ve kızının fotoğraflarını gizlice çektiği anlar bir başka kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yaşam / 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:22
Kızların gizlice fotoğrafını çeken şahısı böyle dövdüler
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İzmir'de yaşanan iki ayrı olay, tacizin geldiği noktayı gözler önüne serdi. İlk olayda, Balçova'da havuza giren 15 yaşındaki kız çocuğu, iddiaya göre Suriyeli olduğu ifade edilen bir şahıs tarafından gizlice fotoğraflandı. Durumu fark eden çocuk, havuzun görevlisi olduğu tahmin edilen kişiye şikayette bulundu. Şahıs bunun üzerine görevli tarafından darp edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, görevli önce kız çocuğuna olayın nasıl gerçekleştiğini soruyor, ardından olayı inkar eden şahsa kafa atıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan diğer olayda ise; bir spotçuda çalıştığı belirtilen Suriyeli bir erkek çocuğu, sırtları dönük bir kız çocuğu ve annesinin fotoğraflarını gizlice çekerken bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydediliyor. Kaynak : İHA

Kız ÇocuğuCep Telefonu


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