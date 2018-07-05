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Kayıp Ufuk'la ilgili flaş açıklama

Hatay Valisi Erdal Ata, 5 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’la ilgili bugüne kadar yapılan aramalarda bir sonuca ulaşamadıklarını açıkladı.

Yaşam / 05 Temmuz 2018 Perşembe 16:25
Kayıp Ufuk'la ilgili flaş açıklama
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Vali Ata, Hassa ilçesinde düzenlediği basın toplantısında, 1 Temmuz'da Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'u arama çalışmalarına 5. günde devam edildiğini belirterek, 'Konuyla ilgili Hassa'da belediye başkanı, jandarma komutanı, emniyet müdürü ve aileyle görüştüm. Bilgi aldım. Maalesef bir sonuç elde edilemedi. Buna rağmen. 142 kişilik ekiple arama çalışmaları insansız hava aracı ve takip köpekleriyle devam ediyor' dedi.

Kaynak : İHA

İnsansız Hava AracıEmniyet MüdürüBelediye BaşkanıJandarma Komutanı


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