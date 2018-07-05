İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü DEAŞ mensupları ile bağlantıları tespit edilen 33 kişilik hücreyi tespit etti. Emniyet güçlerince dün gece saat 02.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye'den oluşan 5 ilçede 11 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 5'i Türk, 28'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 33 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Operasyonlarda bu şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel dokümana da el konulurken, yakalanan zanlıların örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve DEAŞ'ın aktif olduğu Irak, Suriye, Yemen ve Libya gibi Ortadoğu ülkelerine geçmek için fırsat kolladıkları öğrenildi.Yakalanan 5'i Türk 33 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.



Zanlıların polisteki sorguları sürüyor.



(Sadık Kahraman/İHA) Kaynak : İHA