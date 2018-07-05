Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küçük Leyla için talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesini telefonla aradı.



Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmeyi anlatan baba Nihat Aydemir, 'Tüm bakanlar aradı. Cumhurbaşkanımız aradı. 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi. Bizim umudumuz var. Allah'ın izniyle o cani bulunacak. Cumhurbaşkanı söz verdi, ona güveniyoruz' dedi.





