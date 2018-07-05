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Chrome gece modunu tüm internete yayıyor!

Deluminate isimli bu basit Chrome eklentisi, pek çok sitede bulunmayan Gece Modu özelliğini tüm internete birden taşıyor!

Teknoloji / 05 Temmuz 2018 Perşembe 13:25
Chrome gece modunu tüm internete yayıyor!

Son zamanlarda Gece Modu ya da Karanlık Mod isimleriyle karşımıza çıkan ve ekrandaki açık renkli alanları karartan özelliğe bazı sitelerde rastlıyoruz. Örneğin Twitter ve YouTube, kullanıcılarına bu modu sunuyor. Ancak geride kalan siteler için, ne yazık ki bu imkan söz konusu değil.

Ama her şeye rağmen, bunun da bir çözümü var ve tabii ki bu çözüm, yine bir Chrome eklentisinde gizli. Deluminate isimli eklentiyi indirip Chrome içerisine kurduğunuzda, hemen çalışmaya başlıyor.



Ayarlardan, isterseniz sitenin belli kısımlarının rengini koyuya çevirebiliyor, isterseniz de tüm siteyi daha karanlık bir ortama dönüştürebiliyorsunuz.

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