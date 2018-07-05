CHP'lileri bekleyen tehlike!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan CHP'lilere seslenerek Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam etmeleri durumunda onları nelerin beklediğini yazdı.



Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na “seni onursal başkan yapalım” önerisinde sonuna kadar haklı olduğunu ifade eden Ahmet Hakan 'Ne yapsın Muharrem İnce? “Ben görevimi yaptım. Yüzde 30 oy aldım. Partiyi yüzde 22 oy alan ekibe bırakıp Yalova'daki köyüme çekilip emeklilik hayatı yaşayacağım” falan mı desin? ifadelerini kullandı.



Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;



KEMAL Kılıçdaroğlu ile yola devam edersen...



Yüzde 22'yi aşamayacaksın.



“Böyle bir şey olabilir mi?” tepkisini işitmeye devam edeceksin.



AK Parti oy kaybetse bile kazanacak.



Her seçim gecesi yine yeni yeniden ağlayacaksın.



Yılgınlığın, umutsuzluğun, karamsarlığın hiç bitmeyecek.



Farklı bir netice alman ancak tılsımla falan söz konusu olabilecek.



Oy vermeyenleri hor ve hakir görmeye devam edeceksin.



“Çekip gideceğim buralardan” deyip duracaksın.



“Oylar çalındı” demekten başka sığınacak bir liman bulamayacaksın.



Bir milim ileri gidemeyeceksin.



Bu devran hep böyle sürüp gidecek.



Bunca yalın gerçeklere rağmen...



“Sana ne kardeşim bizim partimizden... Biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok memnunuz... Onunla yola devam edeceğiz” diyorsan...



Sana söyleyeceğim tek şey şudur:



Paşa keyfin bilir CHP!



MUHARREM İNCE NEDEN SONUNA KADAR HAKLI?



KEMAL Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin herhangi bir şey demesine bile fırsat vermeden...



Çıkıp şöyle demeliydi:



Muharrem İnce, İYİ Parti'ye kaçan oyları geri getirdi.



Üstüne önemli miktarda oy kazandı.



O kadar ki... Yıllar sonra ilk kez yüzde 30'luk psikolojik sınır bile aşıldı.



Bu büyük başarıdır.



Bu sonuç benim bırakıp gitmeme, Muharrem İnce'nin de gelmesine işaret ediyor.



Halkın taleplerine karşı direnilmez.



Madem halk böyle istiyor, ben de bu görevi Muharrem İnce'ye devrediyorum.



Kemal Kılıçdaroğlu böyle demediği, böyle diyemediği için...



Ortaya çıkan tabloyu yok saydığı için...



Muharrem İnce, “gel seni onursal başkan yapalım” falan gibi önerilerle ortaya çıkmak durumunda kalıyor.



Ne yapsın Muharrem İnce?



“Ben görevimi yaptım. Yüzde 30 oy aldım. Partiyi yüzde 22 oy alan ekibe bırakıp Yalova'daki köyüme çekilip emeklilik hayatı yaşayacağım” falan mı desin?



Kemal Kılıçdaroğlu ortada hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ettiği müddetçe...



Muharrem İnce ortada bir şey olduğunu hatırlatmaya devam etmek zorunda.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel