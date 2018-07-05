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Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 05 Temmuz 2018 Perşembe 09:17
Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
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Erol Aktuğ idaresindeki 16 EIJ 05 plakalı işçi taşıyan minibüs, Demirci Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde, Mustafa Bursalı'nın (31) kullandığı 34 GG 2528 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan 11 işçi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İşçi servisinin şoförü Aktuğ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak : AA

Polis


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