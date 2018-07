Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs'ün sahibi Türkiye'de yaşayan insanlardır. Filistin sahipsiz değildir." dedi.



Yılmaz, Altındağ Belediyesince Başpınar Mahallesi'nde yaptırılan "Kudüs Parkı"nın açılışına katıldı.



Konuşmasına Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye hizmetleri için teşekkür ederek başlayan Yılmaz, "Parka bu ismin verilmesi bir şeyi gösterdi. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs'ün sahibi Türkiye'de yaşayan insanlardır. Filistin sahipsiz değildir. 'Türk milleti Filistin halkının yanındadır' mesajını vermek için bu parka Kudüs ismini veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Yılmaz, önemli mekanlara Kudüs isminin verilmesiyle gençlerin Kudüs'ün değerini daha iyi anlayacaklarını dile getirdi.



Türkiye'de son 16 yılda her alanda birçok icraat yapıldığını, ülkenin 3 kat büyüdüğünü, buna paralel olarak Altındağ Belediyesinin de her geçen gün geliştiğini anlatan Yılmaz, "12 seçime girdik. 12 seçimde bu aziz millet her zaman kendisine hizmet edenleri bir adım öne çıkardı. 1950'den bu yana bu aziz milletin terazisinin bir defa bile şaştığı görülmemiştir. İşte bu terazi her seçimde olduğu gibi bu seçimde de tarttı, herkese hak ettiğini verdi. Bundan dolayı, aziz milletime sonsuz teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin 21.yüzyılda hak ettiği yere gelmesi için herkesin daha çok çalışması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye şu anda bölgesinde süper güç. Ben söylemiyorum bunu, Sırbistan Cumhurbaşkanı söylüyor. Diyor ki 'Ne derseniz deyin. Türkiye bölgesinde süper güç oldu, bölgesel güç oldu.' Kim diyor bunu? Sırbistan Cumhurbaşkanı. Siz bir dağın tepesinde olunca o dağın yüksekliğini bilemezsiniz. O dağdan ayrılmak lazım. İşte Türkiye'nin büyüklüğünü anlamak için de Türkiye'nin dışından en azından Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın durduğu yerden bakmak ve değerlendirmek gerekir."



Yılmaz, Türkiye'de son 15 yılda eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında yapılan hizmetlere değinerek, "Eğitimde bu kadar hizmet yapılmasaydı Türkiye başarılı olmazdı." dedi.



- 50 dönümlük park



Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de Kudüs Parkı'nın 50 dönümlük alan üzerine gecekondudan arındırılarak yapıldığını aktararak, "Parka Kudüs ismini verdik. Çünkü Kudüs bizim gözbebeğimizdir, Müslümanların ilk kıblesidir, bizim ziyaret ettiğimiz üç mescitten bir tanesidir. Bütün dünya Müslümanları için önemli bir yerdir. Bu nedenle bütün tesislerde olduğu gibi burada da çocuklara ve gelecek nesillere bir mesaj bırakacak isimleri veriyoruz. Parka Kudüs ismini vererek geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurmak istedik." diye konuştu.



Tiryaki, en geç 15 gün sonra Doğantepe Mahallesi'nde bin 900 gecekondudan temizlenerek oluşturulan "Şehitler Parkı"nın açılışını da gerçekleştireceklerini söyledi.



Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki'ye parka verilen anlamlı isim için teşekkür etti.



Mustafa, bütün zalimlere rağmen Kudüs'ün gerçek kimliğinin değişmeyeceğini belirterek, Kudüs'ün eskisi gibi Müslümanların olduğunu ve öyle kalacağını vurguladı. Kaynak : AA