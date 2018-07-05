Aziz Nesin'in skandal sözlerinin perde arkası

Sivas katliamının yıl dönümü olan 2 Temmuz'da, Aydınlık yazarı Soner Polat, “Türkler mi Nesin mi daha zeki” başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Soner Polat yazısında, “Şimdi eğitimli ve varlıklı kesimlerin sosyal medyada dolaştırdığı bir şema var: Seçim sonuçları kesinleşmiş: ‘İnce yüzde 30, Akşener yüzde 10, Aziz Nesin yüzde 60!' Siz bölücülüğü programınıza koyun ve çıkıp milletten oy isteyin!” ifadelerini kullanarak, “Derin Yahudi” isimli bir kitabın 6 sayfasına atıf yaptığı yazısında Aziz Nesin'e ilişkin sert ifadeler kullandı.



Soner Polat söz ettiği kitaba atıf yaparak, Aziz Nesin'in Batı Almanya'daki Türk işçilerin zor koşullarını araştırdığını, Almanların kötü muameleleri ile ilgili kitap yazmak istediğini ve Almanların buna engel olduğunu öne sürdü.



Polat yazısının devamında şöyle diyordu:



“Alman devletinin yüce çıkarlarını ve Almanların yeryüzündeki saygınlığını korumak ile yükümlü bir devlet görevlisi olan Petra Hanım, yayımlanmadan önce 'o kitaba' bir göz atmak istiyor. Okuyunca da küplere biniyor hali ile... Aziz Nesin'in, sivri bulunan yerleri çıkarabileceği teklifine, 'Siz bunu iyisi mi hiç yayımlamayın!' diyor Petra Hanım. Diyor ve Aziz Nesin'in Almanlara karşı duyduğu nefreti yumuşatabilmek için ona Almanya'dan bir 'onursal doktora' verilmesi için girişimlere başlıyor...



Bu ödül de bedavaya değil tabii! Bırakın Almanları aşağılamayı bırakmayı, onları övmesi; Türkleri de yermesi gerekiyor Aziz Nesin'in. 1990'da önerilen bu ödülü alabilmesi için, ödül raportörü Alman Profesör Essinger ile 1991'de bir söyleşi yapılıyor. Ünlü yazar şöyle diyor: 'Türklerin yüzde 60'ı aptaldır!' Ve devam ediyor: “Alman kültürü yücedir. Türkiye'de yüce diye bir şey yoktur. Almanlar biz Türkleri aşağılamakta haklılar, bizim Türk kültürümüz falan yok!” 1990'da onursal doktorluk önerip, 1991'de bu söyleşiyi yapıyorlar Aziz Nesin'le. Bu söyleşideki sözleri nedeniyle Aziz Nesin Almanlar için bir tehdit olmaktan çıkıyor.”



Polat yazısının son bölümünde ise; “İşte size ‘Yüzde 60'ı aptaldır!' zırvasının yalın ve gerçek hikâyesi!” şeklinde yazmıştı.



Aziz Nesin'e 2 Temmuz'daki yazısında sert sözlerle yüklenen Soner Polat, 3 Temmuz'daki köşesinde ise, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Amerika'yı Kolomb değil Müslümanlar keşfetti' açıklamasına kaynak gösterdiği İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'den övgüyle söz etmişti.



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