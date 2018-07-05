Acun'dan bir hamle daha

TV 8 ekranlarında yayınlanan bir çok yarışma ve program yaz ayının gelmesiyle tatile girerken, Acun Ilıcalı eski programlara dönüş yaptı.



EKRANLARA DÖNDÜ



Üç sezon Kanal D'de yayınlandıktan sonra TV8'de yayınlanmaya başlayan “Buyur Bi'de Burdan Bak” programı yeniden ekranlara döndü.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapana programın sunucusu Ceyda Düvenci, yeni bölümlerin artık TV 8'de yayınlancağını yazdı.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel