YSK'nın açıkladığı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59, Muharrem İnce yüzde 30,64, Selahattin Demirtaş yüzde 8,4, Meral Akşener yüzde 7,29 oy aldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçlarını açıkladı.
YSK'nın açıkladığı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59, Muharrem İnce yüzde 30,64, Selahattin Demirtaş yüzde 8,4, Meral Akşener yüzde 7,29 oy aldı.
Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarına göre; AK Parti: 42.56, Cumhuriyet Halk Partisi 22,65, Milliyetçi Hareket Partisi 11.10, İYİ Parti 9.96, HDP 11.70, Saadet Partisi 1.34, Vatan Partisi 0.23 oy aldı.
Bu sonuçlara göre, Meclis'te AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili ile temsil edilecek.
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YSK ayrıca İYİ Parti'nin 5 il için yaptığı itirazları da reddetti.
İşte resmi sonuçlar:
YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı
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