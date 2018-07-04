Yeni kabinede kimler olacak?

24 Haziran seçimlerinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı kabineye çevrildi.



Kabinede yer alacak isimler arasında bir çok isim sayılırken, Ankara kulisleri hareketlenmeye başladı.



İŞTE YENİ KABİNE



Posta yazarı Candaş Tolga Işık, köşesinde bu tartışmalara katılırken, aldığı istihbarata dayanarak kabinede yer alacak isimleri tek tek yazdı.



Işık'ın yazdığı isimler arasında en dikkat çekeni Vasip Şahin olurken, yeni kabineyi şöyle yazdı;



Kulislerde adını duyduğum bakan adaylarının isimlerini yazayım.



Dışişleri Bakanlığı için en çok konuşulan isim Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.



Yine Beştepe'den bakan adayı olarak ön plandaki bir başka isim Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank.



Yeni kabinede müsteşarlara dikkat! Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı için Müsteşar Yusuf Tekin, Adalet Bakanlığı'na Müsteşar Selahaddin Menteş, Savunma Bakanlığı'na Müsteşar İsmail Demir herkesin zikrettiği bakan adayları arasında.



Bürokrasiden İstanbul Valisi Vasip Şahin veya İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yeni kabineye girerse şaşırmayın.



Siyaset dışından isimlere gelince... Dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemaoğlu'nun ekonomi bakanlığıyla ilgili adının geçtiğini artık duymayan kalmadı.



Bunun dışında Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, THY eski Genel Müdürü Temel Kotil, DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Opak, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Goldman Sachs Türkiye Direktörü Çağlayan Çetin konuşulan isimler arasında.



Külliye'ye yakın isimler yeni kabinede Meclis'ten en fazla 3-4 isim olacağını söylüyor.



Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı'nın en güçlü adayı. Yıldırım, Meclis Başkanı olmazsa kabinede yer alması kesin.



Ayrıca Berat Albayrak'ın ve Süleyman Soylu'nun da bakanlığa devam etmelerine kesin gözüyle bakılıyor.



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