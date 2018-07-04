Yeni kabine Pazartesi açıklanacak

Seçimin kesin sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından yeni hükümete ilişkin takvim de belli oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü saat 16.00'da Meclis'te yemin edecek.



Yemin töreni sonrasında aynı gün saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni yapılacak. Yeni kabine de pazartesi günü resmen açıklanacak.