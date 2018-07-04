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Tenten Firavunun Puroları raflarda yerini aldı

Yirminci yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlüleri arasında sayılan Tenten’in Maceraları serisine yeni katılan Tenten Firavunun Puroları kitabı raflarda yerini aldı.

Kültür-Sanat / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:11
Tenten Firavunun Puroları raflarda yerini aldı

Çizer George Remi, diğer ismiyle Hergé'nin başyapıtı sayılan Tenten, serinin yeni kitabı Tenten Firavunun Puroları'yla Alfa Yayınları'ndan çıktı. Belçikalı bir gazeteci olan Tenten, köpeği Milu'yla birlikte çıktığı her tehlikeli serüvende kahramanca işlere imza atar. Dünyanın her yerine, hatta Ay'a bile gider. Düştüğü tehlikeli durumlardan zekâsı ve şansıyla kurtulur. Dizinin farklı kitaplarında Tenten'e alaycı ve kaba kişiliğiyle Kaptan Haddok, icatlarıyla Profesör Turnösol ve sakar dedektifler Dupond ve Dupont eşlik eder. Dedektif Dupont ve Dupond ile kötü karakterlerden Rastapopoulos ilk defa Tenten Firavunun Puroları kitabında seriye katılıyor.

Gerçek ya da kurgusal bir mekânda, mükemmel ayrıntılarla anlatılan serüvenler Hergé'nin kusursuz çizgileriyle birleşerek bir çizgi romandan fazlasını veriyor. Kaynak : İHA

DedektifProfesör


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