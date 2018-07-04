Sosyal medya bu ifadeyi konuşuyor

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı katleden 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken öldüren Gültekin Alan'ın ifadesi sosyal medyada yeniden gündem oldu.



Çocuklara yönelik cinsel saldırıların artmasının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Gültekin Alan'a destek çığ gibi büyüdü.



Alan'ın Suphi Altındöken'i öldürürken 'Özgecan'ın selamı var' sözleri ise herkesin dikkatini çekti.



Gültekin Alan'ın ifadesinin tamamı;



İşte Gültekin Alan'ın ifadesi Kaynak : Beyaz Gazete Özel