Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün ilimiz merkez Gabar (Küpeli) Dağı Koçağıl köyü kırsalında İHA ile tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubuna karşı düzenlenen hava hücum harekatı sonrası yapılan arazi araması neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 2 örgüt mensubu da yaralı olarak silahları ile birlikte ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesindeki arazi arama faaliyeti devam etmektedir” denildi. Kaynak : İHA