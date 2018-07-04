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'Pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

"Pire için yorgan yakmak" atasözünü aratmayacak bir olay Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde gerçekleşti. Bit saran kümes için yakılan ateş barakayı da kül etti.

3. Sayfa / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:08
'Pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu
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Karapürçek ilçesi Meşepınarı Mahallesi’nde Mehmet Yıldız isimli vatandaş, bit saran tavuk kümesinde bitlerden kurtulamayınca sinirlenip kümesi yakmak istedi. Yakılan ateş kümesin bitişiğinde bulunan barakaya sıçradı. Alevler kısa sürede büyüyerek kümesin yanı sıra barakayı da sardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak kümesin yanında baraka da yangında küle döndü.


Kaynak : İHA

Yangına MüdahaleMehmet Yıldız


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