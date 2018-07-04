'Pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

'Pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

"Pire için yorgan yakmak" atasözünü aratmayacak bir olay Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde gerçekleşti. Bit saran kümes için yakılan ateş barakayı da kül etti.